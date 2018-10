Van Bommel over PSV-FC Emmen: ‘Het maakt niet uit tegen wie wij spelen’

De Drenten zijn niet slecht aan de competitie begonnen en vergaarden acht punten uit de eerste acht duels. Voor het eerst staan ze zaterdag tegenover PSV in een eredivisieduel. ,,Het is een ploeg die in een 4-4-2 speelt en dat doet niet iedereen. Zij zullen het als een uitdaging zien om hier te spelen en zo makkelijk zal het niet worden voor ons.” Van Bommel is niet bang dat zijn internationals na de afgelopen weken gaan zweven. Ze kregen veel lof toegezwaaid na een goed debuut bij Oranje. Er is bij hem geen vrees dat de PSV’ers voor het Champions League-duel met Tottenham Hotspur het thuisduel met FC Emmen als een tussendoortje zien. ,,Bij deze jongens maak ik me totaal geen zorgen over hun houding. En als er toch iets is, worden ze wel gecorrigeerd door de groep.”

Met veel plezier keek de coach van PSV naar de verrichtingen van het Nederlands elftal in de afgelopen periode. ,,Ik ben blij met de situatie dat we winnen van Duitsland en gelijk spelen tegen België, maar volgens mij hadden we niet zo lang geleden nog een heel rapport liggen waarbij iedereen in zak en as zat. Laten we kortom niet te hard van stapel lopen. Maar toch is het mooi wat er gebeurt. Er komt een nieuwe generatie aan, die anderen weer kan aflossen. We kunnen weer werken naar iets en daarbij gaat het om winnen. We moeten ons kwalificeren voor het volgende toernooi. Graag via winnen én mooi voetbal, maar als dat laatste niet lukt gaat het nog steeds om winnen.”