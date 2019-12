Van Bommel onder druk bij PSV: ‘Ik weet dondersgoed dat wij moeten winnen’

Van de laatste negen duels (competitie en Europa League) won PSV er slechts één, thuis tegen SC Heerenveen. Na de Europese uitschakeling vorige week door Sporting Portugal (4-0) volgde een teleurstellend gelijkspel bij FC Emmen (1-1). ,,Je hoeft je echt geen zorgen te maken dat ik niet weet in welke situatie we momenteel zitten”, aldus Van Bommel. ,,Naar buiten toe is het rustig, maar intern weten we echt wel wat er aan de hand is. Maar ook daar moet je rustig zijn. Af en toe botst en knalt dat, maar dat hoeft niet iedereen te weten.”