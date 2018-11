Van Bommel neemt verantwoording voor bekerechec: ‘Maar heb geen spijt’

Van Bommel besloot om een compleet ander elftal op de grasmat in het Philips Stadion te posteren en zag tot zijn ontzetting dat de ploeg tegen RKC onderuit ging (2-3). ,,Het publiek heeft ons van minuut 1 tot 120 in alles gesteund. Wij hebben hen het niet terug gegeven. Het mooie is dat we zaterdag weer thuis spelen en de wisselwerking die we hebben, moeten we in stand houden. Dat verwacht ik van de spelers en het publiek. Dat is ook het mooie aan het feit dat ze zo teleurgesteld zijn. Ik denk dat als ik op de tribune had gestaan had, ik hetzelfde gezongen. Dat we ons kapot moesten schamen. Er stonden heel veel nieuwe, jonge fans. Het mooie is dat we een samenwerking hebben. Het is dan wel geen officieel contract, maar toch heel belangrijk.”