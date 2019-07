Van Bommel maakt Afellay aanvoerder PSV: ‘Hij is een voorbeeld’

Afellay keerde deze zomer na ruim acht jaar terug bij PSV nadat hij anderhalf jaar nauwelijks gevoetbalde. ,,Ik wilde hem graag bij het elftal hebben. De ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt binnen en buiten het veld is geweldig. Hij is met de jongens bezig, spreekt Spaans en helpt bij vertalen. Dat zijn kleine dingen, maar hij doet het goed. Hij is een voorbeeld voor de rest. Maar we moeten ook rustig aan doen. Ibi heeft anderhalf jaar niet gespeeld. Ik wil hem fit hebben en houden. Rosario is de tweede aanvoerder.”

Afellay werd opgeleid in Eindhoven en groeide na zijn doorbraak ook al uit tot aanvoerder van de hoofdmacht. Via FC Barcelona, Schalke 04, Olympiakos en Stoke City is de middenvelder nu terug in Eindhoven. In eerste instantie alleen om na langdurig blessureleed weer fit te worden, maar het leidde zelfs tot een contract. Aangezien Afellay nog niet klaar is om wedstrijden te spelen, draagt Rosario voorlopig de aanvoerdersband. De 22-jarige middenvelder brak vorig seizoen door in het eerste van PSV en debuteerde al in Oranje.