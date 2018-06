Van Bommel leidt eerste training als hoofdcoach van PSV

'Ruud Brood is als hij wil een optie voor RKC'

27 juni Ruud Brood, die door de wijzigingen binnen de technische staf moet vertrekken als assistent-trainer bij PSV, is voor RKC Waalwijk een serieuze optie om trainer te worden. ,,Als hij er zelf voor open staat en als we geen akkoord bereiken met de kandidaat waar we nu mee in gesprek zijn", laat directeur Frank van Mosselveld van de Waalwijkse club weten.