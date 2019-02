Van Bommel: KNVB moet afspraken nakomen

Feyenoord

Uiteraard ging het in de persconferentie over de topper tegen Feyenoord. PSV heeft het vaak lastig tegen Feyenoord. De Rotterdammers bezorgden de Eindhovenaren begin december de tot dusverre enige nederlaag dit seizoen (2-1). In augustus won Feyenoord na strafschoppen van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Van Bommel weet niet goed wat hij zondag in de thuiswedstrijd kan verwachten van Feyenoord, zo zei hij vrijdag.



,,Ik denk dat het heel erg lastig is om te analyseren. Omdat zij een ploeg hebben die heel goed kan zijn maar ook minder. Wat kunnen we verwachten? Ik zou niet weten of zij hoog druk gaan zetten of niet. Het maakt voor ons ook niet uit. Wij doen altijd hetzelfde’', aldus de trainer van PSV.



,,Zij hebben best veel punten. Het is dat Ajax en wij bijna alles winnen. Anders staan ze er normaal gesproken gewoon bij. Het is niet zo dat zij een mindere ploeg hebben, integendeel. Ik vind dat zij heel veel kwaliteit hebben. Ik heb samen met Robin van Persie gespeeld. Dat was altijd wel prettig, hoor.’’



Van Bommel denkt niet dat de spelers van Feyenoord al met het hoofd bij het bekerduel met Ajax zijn. ,,Wij hebben dit seizoen, met de Champions League, ook ‘dubbele’ wedstrijden gehad. Het zijn duels waar je je makkelijk voor kunt opladen. Ze zijn fit genoeg om drie wedstrijden in een week te spelen. Feyenoord heeft soms succes en dan weer een mindere wedstrijd. Daarom zijn ze ook zo gevaarlijk.’’