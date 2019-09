Van Bommel kan tegen PEC waarschijnlijk weer beschikken over ‘Guti’

De honneurs van de Mexicaan werden de afgelopen duels op een goede manier waargenomen door Jorrit Hendrix. Bij PSV is Konstantinos Mitroglou nog wel een twijfelgeval, omdat de Griek kampt met een spierblessure. In Zwolle spelen de Eindhovenaren hun derde eredivisieduel in acht dagen. Of Van Bommel opnieuw gaat rouleren, liet hij in het midden. ,,Het kan zijn dat ik het vaker ga doen, maar dat is niet zeker. De spelers in onze selectie liggen qua niveau iets dichter bij elkaar dan vorig jaar.”