Van Bommel kan bij eliminatie Australië direct aan slag bij PSV

Het is geen scenario waar hij zelf op hoopt, maar het is niet onmogelijk dat Mark van Bommel woensdag al bij PSV begint, als de club aan de eerste training voor het nieuwe seizoen begint. Gaat hij dinsdag op het WK tóch door met Australië, dan kiest PSV voor een andere oplossing.

De trainerswissel bij PSV heeft mogelijk grote gevolgen voor de technische staf bij de club. Phillip Cocu neemt zoals verwacht tweede assistent en vertrouwensman Chris van der Weerden mee naar Turkije. Voor hem in de plaats komt Jürgen Dirkx, dit seizoen ook al samen met de nieuwe coach Mark van Bommel actief bij PSV onder 19. Met name de rol van Bert van Marwijk en Ruud Brood in het nieuwe seizoen is nog onduidelijk. Andere mutaties zijn ook niet uitgesloten, omdat PSV nog een hoofd opleidingen en nieuwe coach voor het onder 19-team wil aanstellen.

Van Marwijk wil en kan op dit moment nog niks over zijn toekomstige positie bij PSV zeggen omdat hij zich met Australië volledig op het WK wil focussen. De oud-bondscoach kan zich met de 'Socceroos' nog plaatsen voor de achtste finales en tot die tijd is er geen tijd om veel energie in gesprekken over of met PSV te steken. Voor Van Bommel geldt overigens hetzelfde. Hij heeft de handen niet vrij om indringende of langdurige gesprekken voor het volgende seizoen te voeren. Wel kan hij eventueel woensdag al voor de groep staan, als Australië er dinsdag in Rusland uitvliegt.

Brood

Hoe de nieuwe eerste man bij PSV de rol van Brood ziet en of er in het komende seizoen plaats is voor de geroutineerde tweede man van PSV van de afgelopen jaren is nog onduidelijk. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV kon het antwoord gisteren nog niet geven. ,,Ruud Brood heeft bij ons een contract", vertelde hij wel en daarmee maakte hij een einde aan eventuele onduidelijkheid over zijn juridische positie. Die was er intern overigens niet. Brood liet afgelopen weekend weten dat hij 'zijn woord aan PSV heeft gegeven', na een eerdere aanbieding van de club. Nu Phillip Cocu weg is, zijn de panelen echter verschoven. ,,We kijken de komende dagen welke posities we op welke manier nog willen invullen", aldus Gerbrands. Net als Brood heeft ook keeperstrainer Ruud Hesp nog een contract voor een jaar. Hesp is vijf jaar geleden op voorspraak van Cocu naar PSV gekomen en destijds moest Anton Scheutjens van de ene op de andere dag wijken.