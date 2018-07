Van Bommel: Die lange transferperiode, het slaat helemaal nergens op

Dynamiek NAC moet uit Manchester komen: 'Zij gaan ons iets extra's geven'

6:31 Hoe afhankelijk NAC van handelshuis Manchester City is, wordt een maand voor de start van de competitie duidelijk zichtbaar. De 19-jarige publiekstrekkers Luka Ilic en Paolo Fernandes zitten zaterdagmiddag op de tribune, hun gemis is nu al voelbaar. ,,Wat ik op trainingen gezien heb, is dat Ilic heel creatief is. En Paolo kennen we natuurlijk al”, zegt Gianluca Nijholt. ,,Twee jongens die goed kunnen ballen, zij gaan ons iets extra’s geven. Het is wachten tot de papierwinkel rond is.”