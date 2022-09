Van Basten over Nederlands elftal en Van Gaal: ‘Weinig tijd hebben met de groep en dan zo presteren, is knap’

,,Het is geen selectie waarmee je voor de eerste plaats kunt gaan”, vertelt Van Basten op Ziggo Sport. ,,Maar ik ben toch wel onder de indruk. Het spel is leuk om naar te kijken, de sfeer in de groep is goed en we hebben best aardige spelers. Bovendien wint in Qatar uiteindelijk het beste team. Als de bondscoach (Louis van Gaal, red.) dat kan smeden, dan is er van alles mogelijk.”