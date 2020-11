Van Basten over clash met Van Bommel: ‘Ik denk dat ik te bot ben geweest’

PSV dient officiële klacht in bij UEFA vanwege Cyprioti­sche ingrepen in wedstrijd­se­lec­tie

29 oktober PSV heeft een officiële klacht ingediend bij de UEFA wegens de gang van zaken voor het Europa League-duel met Omonia Nicosia. De club is verbolgen over het feit dat Jordan Teze en Eran Zahavi geen toegang kregen tot Cyprus. Teze mocht donderdag nog wel invliegen om het duel mee te maken, maar Zahavi bleef in Nederland achter.