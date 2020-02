Van aneurysma herstelde Van Wolfswinkel terug bij FC Basel

Volgens zijn club Basel is de aanvaller volledig hersteld van een hersenoperatie, die hij in augustus onderging. De oud-speler van onder meer Vitesse had in december de training in Zwitserland al hervat, maar moest daarbij fysiek contact vermijden. Koppen was helemaal niet toegestaan. Basel neemt het zaterdag op tegen FC Zürich, maar Van Wolfswinkel moet eerst wedstrijdritme opdoen.