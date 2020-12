Valencia wil Edson Álvarez uit lijden bij Ajax verlossen

Edson Álvarez kwam in juli 2019 voor 15 miljoen euro over van de Mexicaanse topclub Club América. Hij speelde vorig seizoen 23 duels en staat nu op 13 duels voor de ploeg van Erik ten Hag. Hij staat nog tot medio 2024 onder contract in Amsterdam.



Álvarez stond afgelopen zomer al in de belangstelling van diverse clubs. Een vertrek was voor Ajax destijds echter onbespreekbaar, aangezien de als mandekker gehaalde Mexicaan zich in de voorbereiding als middenvelder in de basisploeg vocht.