Vakbond vreest ergste voor transfervrije voetballers: ‘Geloof me, het wordt een puinhoop’

Door Daniël Dwarswaard



U kent de beelden misschien wel. Als de profclubs hun voorbereiding starten, formeert spelersvakbond VVCS een eigen team om te trainen. Een selectie van werkloze profvoetballers die hun conditie op peil houden in de hoop dat ze toch later nog ergens een contractje kunnen tekenen. ,,Normaal trainen we met 20 tot 30 spelers. Maar ik vrees dat het nu een stuk drukker zal worden’’, zegt Evgeniy Levchenko, voorzitter van de VVCS die opkomt voor de belangen van de Nederlandse profvoetballers.



Het is hem ernst. De coronacrisis hakt erin bij voetbalclubs die op alle mogelijke manieren bezuinigen. Oók op hun selectie. Vooral aan de onderkant van de eredivisie en de eerste divisie worden de selecties kleiner. Simpelweg om te besparen. Het logische gevolg: de strijd om een profcontract wordt heviger.