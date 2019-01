Vader van Frenkie de Jong over megatransfer zoon: ‘Zijn droomclub’

De transfergeruchten waren er natuurlijk al weken bij De Jong. Ging hij nou naar Manchester City? Of toch Paris Saint-Germain? Het werd dus uiteindelijk FC Barcelona. ,,Het is al weken aan de gang, die onderhandelingen. De vijf topploegen uit de top vijf competities hadden belangstelling. Dan ga je wegstrepen“, aldus vader De Jong.



PSG, Manchester City en Barcelona bleven na lang nadenken nog over. ,,En na lang wikken en wegen is het toch zijn droomclub Barcelona geworden“, vertelt John de Jong. ,,Als klein jongetje had hij het al over Barcelona, zijn droomclub”, gaat hij verder. ,,En Lionel Messi speelt er natuurlijk ook. Dat is zijn idool, dat vindt hij de beste speler van de wereld. Als je daarmee mag gaan spelen, dan is dat geweldig.”



John de Jong heeft veel vertrouwen in een goede afloop van het avontuur van zijn zoon in Spanje. ,,Altijd als hij op een hoger niveau ging spelen, paste hij zich altijd aan en was hij één van de betere spelers. We hopen dat dat in Spanje weer gaat gebeuren.”