Utrechtse connectie bij Cambuur: Sjors Ultee voegt Rob Alflen toe aan technische staf

TOP Oss moet duel overspelen na blunder met geschorste speler

De voetbalwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen TOP Oss en Jong AZ moet worden overgespeeld. Bij TOP Oss deed op 11 november een speler mee die eigenlijk geschorst was. Het gaat om aanvaller Toshio Lake, die vanwege vijf gele kaarten een schorsing had moeten uitzitten. TOP won het duel met 2-1.

21 november