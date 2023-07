Utrechts 'jochie’ Jurriën Timber heeft droomtransfer naar Arsenal: zo wist hij het zo ver te schoppen

Het is dinsdag, de avond voordat Jurriën van bondscoach Frank de Boer te horen krijgt of hij geselecteerd is om mee te gaan naar het Europees Kampioenschap deze zomer. In huize Timber heerst gezonde spanning. Moeder Marilyn komt net thuis uit haar werk en gaat aan de keukentafel zitten. Ook haar kinderen Christopher (31), Shamier (29) en Dylan (21) schuiven aan. Vier van haar vijf zoons wonen nog altijd bij haar thuis. Morgenmiddag om 14.00 uur, dan weten ze het. Zenuwachtig zijn ze niet. ,,Ik heb er een goed gevoel over”, zegt moeder Marilyn knikkend.