Utrecht kaapt Telstar-verdediger Benamar weg voor neus Sassuolo

NAC denkt aan opleider Jelle Goes als technisch manager

2 januari Jelle Goes is een voorname kandidaat om technisch manager van NAC te worden. Dat wordt door meerdere goed ingevoerde bronnen bevestigd. De bestaande contacten gaan terug tot eind vorige zomer. Momenteel is Goes eindverantwoordelijke voor de jeugdopleiding van FC Utrecht waar hij sinds 2018 werkzaam is.