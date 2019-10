Utrecht-fans steken geëmotioneerde Ihattaren hart onder de riem

Vrouwen Bavel uitgescha­keld in KNVB Bekertoer­nooi

21:44 De vrouwen van Bavel zijn uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. Hoofdklasser Bavel verloor in IJsselstein van het plaatselijke IJFC, uitkomend in de eerste klasse. Bij rust was het 2-0, een stand die ook na negentig minuten nog op het scorebord stond.