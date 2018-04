Utrecht en Groningen hebben aan puntje genoeg om aan doelstellingen te voldoen

'We hebben een prima wedstrijd gespeeld, ik kan mijn spelers weinig verwijten'

0:09 ,,Wij hadden het betere van het spel, waren beter in balbezit en konden de tegenstander onze wil opleggen”, zei Stijn Vreven bij de persconferentie na de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Sparta. ,,Maar uiteindelijk gaat het om rendement en het benutten van de kansen, daar was de tegenstander beter in. Dat is te vaak geweest dit seizoen.”