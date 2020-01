Utrecht en ADO treffen fijne tegenstander, record gloort voor Van Polen

AZ - RKC Waalwijk (vrijdag 20:00)

AZ treft in RKC een tegenstander die het graag tegenkomt. De Alkmaarders wonnen dertien van de laatste zestien eredivisiewedstrijden tegen de club uit Waalwijk. Teun Koopmeiners won dit seizoen 180 keer balbezit voor AZ, op Hicham Faik (183) na het meeste van de hele competitie. Sinds Emil Hansson zijn debuut maakte voor RKC in augustus 2018 was geen speler bij zoveel treffers van de Waalwijkers direct betrokken als de Zweed (26 – 14 goals & 12 assists in 45 duels in alle competities). Hij speelde de eerste seizoenhelft voor Hannover 96. AZ-spits Myron Boadu maakte drie van zijn laatste vijf goals uit corners. Geen speler scoorde dit seizoen vaker uit een hoekschop dan hij (Dumfries ook drie keer).

ADO Den Haag - Vitesse (zaterdag 18:30)

Vitesse-thuis is voor ADO een fijne wedstrijd. Sinds ADO actief is in het Cars Jeans Stadion verloor de club maar twee van de elf eredivisiewedstrijden tegen de Arnhemmers (W5, G4). In thuis- en uitduels is ADO de laatste vier wedstrijden tegen Vitesse ongeslagen. De ploeg van Alan Pardew bleef nog nooit vijf onderlinge eredivisie-ontmoetingen op rij zonder nederlaag. Geen team kreeg in de laatste vijf speelronden minder tegendoelpunten dan Vitesse (twee, gelijk met Willem II), terwijl er geen ploeg was met meer tegentreffers in deze periode dan ADO Den Haag (elf, net als Fortuna Sittard & PEC Zwolle). Ook Lex Immers vindt het fijn om tegen de Arnhemmers te spelen. Samen met NEC is Vitesse de ploeg waar Immers het vaakst tegen scoort; zes keer.

Feyenoord - FC Emmen (zaterdag 19:45)

Feyenoord won zijn laatste zes wedstrijden in alle competities, dat zijn evenveel zeges als in de achttien duels van de Rotterdammers daarvoor (W6, G6, V6); de club kan voor het eerst sinds mei 2018 zeven wedstrijden op rij winnen. Feyenoord en Emmen zijn twee ploegen in vorm: slechts vier ploegen, waaronder Feyenoord, pakten in de laatste vier speelronden meer punten dan FC Emmen (7 – W2, G1, V1). De eerste ontmoeting dit seizoen tussen beide ploegen eindigde in een gelijkspel (3-3). Dat was de enige wedstrijd die Feyenoord niet won tegen Emmen van alle onderlinge ontmoetingen (vier in totaal).

FC Twente - Sparta Rotterdam (zaterdag 19:45)

FC Twente-uit is voor Sparta een lastige wedstrijd. Twente won twaalf van de laatste vijftien thuisduels met Sparta in alle competities (G1, V2), waaronder de ontmoeting van vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie (2-1). Toch valt het de laatste jaren wel mee. De Tukkers wonnen in augustus 2016 voor het laatst van Sparta in de eredivisie (3-1). Sparta verloor de laatste vijf uitwedstrijden in de eredivisie en kan voor het eerst sinds 2008 zes keer op rij buitenshuis verliezen op het hoogste niveau in Nederland. Ook was Sparta sinds september 2019 nog maar drie keer trefzeker in een eredivisie-uitduel. Bij alle drie de goals was Abdou Harroui betrokken (één goal, twee assists).

PEC Zwolle - FC Groningen (zaterdag 20:45)

Van alle ploegen waar FC Groningen vaker dan tien keer tegen heeft gespeeld in de eredivisie heeft het tegen PEC Zwolle het hoogste winstpercentage (65,7% - W23, G5, V7). PEC hield in de vorige speelronde voor het eerst dit seizoen de nul, in maart 2019 slaagde de ploeg er voor het laatst in om een clean sheet te behalen in twee competitiewedstrijden op rij. Als Bram van Polen in actie komt speelt hij zijn 206de eredivisiewedstrijd voor PEC Zwolle, één meer dan Alex Booy die samen met Van Polen de huidige recordhouder van de club is.

Willem II - Heracles Almelo (zondag 12:15)

Wedstrijden tussen Willem II en Heracles zijn een garantie voor goals. In de laatste zestien onderlinge ontmoetingen in eredivisieverband werd er in totaal 65 keer gescoord, een gemiddelde van 4,1 doelpunten per wedstrijd. De laatste thuisduels van Willem II waren daarentegen geen spektakel. Willem II incasseerde in de competitie al 275 speelminuten geen treffer in eigen huis, de Tilburgers kwamen echter ook zelf al 211 speelminuten niet meer tot scoren in thuisduels.

Fortuna Sittard - sc Heerenveen (zondag 14:30)

Fortuna Sittard speelt niet graag tegen Heerenveen. De mannen uit Sittard wonnen slechts één van de laatste negen eredivisie-ontmoetingen met Heerenveen (G1, V7). De club heeft alleen tegen de traditionele top-3 een hoger verliespercentage in de eredivisie dan tegen sc Heerenveen (58%). Fortuna is in thuiswedstrijden wel erg op dreef. Alleen FC Groningen pakte sinds oktober meer punten in eredivisie-thuisduels (16) dan Fortuna Sittard (15, net als Ajax), echter verloren de Limburgers hun meest recente eredivisieduel in eigen huis (1-3 tegen Vitesse).

VVV - FC Utrecht (zondag 14:30)

VVV wist de laatste negen thuisduels met FC Utrecht in de eredivisie niet te winnen (G3, V6), de laatste keer dat de ploeg dit wel lukte was op 11 maart 1989 (2-1). VVV won slechts één van de laatste zeventien eredivisieduels tegen een ploeg die op dat moment in het linkerrijtje stond (G1, V15); uit tegen FC Utrecht op 25 augustus 2019 (1-2). Sinds het vertrek van Robert Maaskant op 11 november pakte VVV in zeven wedstrijden tien punten (W3, G1, V3), evenveel als FC Utrecht; slechts zes ploegen pakten meer punten in de eredivisie in deze periode. Hans de Koning kan zondag de tweede VVV-coach worden die ongeslagen blijft in zijn eerste drie wedstrijden. Alleen Jan van Dijk lukte dat tot nu toe (2009).

Ajax - PSV (zondag 16:45)