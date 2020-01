Unnerstall weet niet of hij nu eerste keeper is bij PSV: ‘Ruiter is er ook nog’

,,Of ik de concurrentieslag met Jeroen Zoet definitief heb gewonnen? Nou ja, Jeroen heeft ervoor gekozen om naar FC Utrecht te gaan‘’, zegt Unnnerstal in een interview met De Limburger. ,,Ik geloof niet dat je dan kunt zeggen dat ik de slag gewonnen heb. Bovendien heb ik van de trainer nog niet gehoord of ik ga spelen. Ernest Faber heeft gezegd dat alle drie de keepers een even grote kans maken. Nu is Jeroen weg, maar Robbin Ruiter is er ook nog. Natuurlijk had ik al graag geweten dat ik erin sta, maar dit hoort bij profvoetbal. Als ik daar niet tegen zou kunnen, heb ik het verkeerde beroep gekozen.”