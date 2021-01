Unnerstall over reserverol bij PSV: 'Niemand heeft er iets aan als ik Mvogo kloteballen ga geven'

Dinsdag mocht hij eindelijk weer een keer keepen, in de bekerwedstrijd tegen FC Volendam. Unnerstall blonk voor rust met een aantal goede reddingen uit en had een belangrijk aandeel in het bereiken van de kwartfinales: 0-2. ,,Of ik dit seizoen de bekerkeeper ben? Ik hoop het wel", aldus Unnerstall, die een dag voor de wedstrijd te horen kreeg dat hij zou spelen. Het vorige bekerduel met De Graafschap had hij ook een basisplaats. ,,De eerste helft leden we dicht bij ons eigen doel te vaak balverlies. Daardoor kreeg Volendam grote kansen. Ik heb gedaan wat ik als keeper wil doen, dat is ook mijn taak. Het was niet alleen mijn verdienste. We hebben ook twee doelpunten gemaakt."

Unnerstall heeft geen wrok of slechte gevoelens, zegt hij. Schmidt gaf in de voorbereiding Zoet, Unnerstall en Robin Ruiter allemaal een eerlijke kans. De Duitse trainer wilde een meer meevoetballende keeper hebben en dat zijn alle drie de doelmannen niet echt. Zoet vertrok naar Spezia en Ruiter naar Willem II. Unnerstall bleef, maar verloor de concurrentiestrijd met de van RB Leipzig gehuurde Zwitser Yvon Mvogo. ,,De trainer heeft voor Mvogo gekozen, dat is nou eenmaal zo", aldus Unnerstall. ,,Dan mag je een weekje boos zijn, maar daarna moet je weer in het belang van het team denken. Het is voor niemand goed als ik domme dingen doe of Mvogo kloteballen geef bij de warming-up. Ik wil ook niet dat iemand dat bij mij doet. Het is nu aan mij om hem te steunen en te helpen en er op die manier aan bij te dragen dat wij elke wedstrijd winnen.”

Een wedstrijd zoals tegen FC Volendam zet Unnerstall wel een beetje aan het denken. ,,Het was fijn om weer te keepen. Ik heb al eens gevraagd of ik bij Jong PSV mag keepen, bijvoorbeeld tegen Jong Ajax. Maar dat is lastig, omdat we meestal een dag ervoor of een dag erna zelf spelen. Dit jaar moet ik het dus van de beker hebben."

Het contract van de doelman loopt na dit seizoen af. Gesproken over verlenging of een vertrek is er nog niet. ,,Ik ben 30 jaar en kan nog een tijd mee. Dus ik moet ook naar mezelf kijken, naar wat ik wil. Maar ook al speel ik niet, ik zit wel op mijn plek. We hebben een goede keepersgroep, met Raimond van der Gouw als goede keeperstrainer. We hadden vorig seizoen een andere hiërarchie. Zoet, Ruiter en ik waren allemaal ongeveer gelijk. Dat is natuurlijk heel lastig. Nu zitter er achter Mvogo en mij twee jonge keepers, dat is denk ik beter. Ik weet niet hoe de keeperssituatie volgend seizoen is. We moeten niets overhaasten."

Lars Unnerstall (PSV) en Zakaria El Azzouzi van FC Volendam

Lovende Schmidt

Het sterke optreden ontging coach Schmidt niet. ,,Hij deed het fantastisch. Met goede reddingen hield hij ons in de wedstrijd”, zei de Duitse trainer over zijn landgenoot. ,,Ik had vooraf ook wel een moeilijke wedstrijd verwacht. De tegenstander was erg gemotiveerd. Het was onze vierde wedstrijd in negen dagen. We hebben een grote selectie. Iedereen moet gezond en fris zijn. Ik denk dat het verstandig was om in de tweede helft een aantal frisse spelers in te brengen om nieuwe energie te brengen.”