Unicum: gebroeders Seuntjens scoren één minuut na elkaar

Van Persie: Derde plaats niet echt felicita­tie waard, maar maximaal haalbare

23:09 Feyenoord klaarde de klus tegen AZ (2-1) en kan de derde plaats nauwelijks nog ontgaan. Voor Robin van Persie geen reden om de polonaise te lopen. ,,Ik ben iets te vaak derde geworden’’, sprak de aanvoerder van de Rotterdammers bij FOX Sports. ,,Dat is niet echt een felicitatie waard. Maar in deze situatie was het het maximaal haalbare.’’