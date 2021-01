Uitzonderlijk hoog cijfer voor Griekse wonderspits Giakoumakis

RapportcijfersEr was geen twijfel over wie de man van het midweekse wedstrijdprogramma van de eredivisie is. Giorgios Giakoumakis scoorde vier keer tegen Vitesse en kreeg daarvoor bijna het hoogst mogelijke cijfer, een 9,5. Joey Veerman was de grote man van Heerenveen tegen Feyenoord. Zinedine Machach was tegen Vitesse de belangrijkste aangever voor Giakoumakis. Hij zorgde bij drie goals van de Griek voor de assist en kreeg een 7,5.

Matige optredens waren er bij de topclubs voor Nicolai Jørgensen in de spits van Feyenoord. Pantelis Hatzidiakos speelde matig in de verdediging van AZ en Loïs Openda had een matige dag bij Vitesse. Ze kregen alle drie een 4.

PEC Zwolle – Heracles 2-2



PEC Zwolle: Zetterer 4,5; Van Wermeskerken 6, Van Polen 5,5, Kersten 5,5, Nakayama 5, Lam 5, Reijnders 5 (46. Strieder 6), Huiberts 6 (87. Clement -); Misidjan 6,5 (71. Ghoochannejhad -), Buitink (71. Leemans -), Pherai 6.



Heracles: Blaswich 6; Breukers 6, Quagliata 5.5 (70. Hardeveld -), Pröpper 5, Rente 6, Vloet 6, Van der Water 6 (87. Bijleveld -), De la Torre 6, Schoofs 6.5, Azzaoui 6 (60. Kutucu 6), Burgzorg 6 (87. Szöke -).

Scheidsrechter Nagtegaal: 6

Man of the match: Virgil Misidjan blijkt een goede winteraanwinst te zijn voor PEC Zwolle. De aanvaller gaf in de tweede helft de aanzet tot de ommekeer waardoor zijn ploeg toch nog een gelijkspel uit het vuur sleepte.

FC Emmen – PSV

FC Emmen: Telgenkamp 6,5; Van Rhijn 5,5, Araujo 6, Bakker 5,5, Cavlan 6; Ben Moussa 5 (73. Tibbling -); Laursen 5 (83. Jansen -), Vlak 5,5, Peña 6, Frei 6,5 (63. De Vos -); De Leeuw 6.

PSV: Mvogo 6; Dumfries 5,5, Teze 5,5, Boscagli 6, Max 5,5 (73. Baumgartl -); Fein 5 (77. Mauro Júnior -), Rosario 6, Sangaré 5,5, Thomas 5,5 (77. Gutiérrez -); Zahavi 6,5 (90. Antonisse -), Malen 5 (90. Piroe -).

Scheidsrechter Manschot: 6

Man of the match: De belangrijkste man aan PSV-zijde was Mauro Júnior die dit seizoen vaker dan hem lief is op de bank moet beginnen. Maar de Braziliaan schoot als invaller een vrije trap binnen, verzorgde de assist voor de 2-0 van Eran Zahavi en blijkt de ultieme teamspeler van PSV te zijn.

FC Groningen - ADO Den Haag 3-0

FC Groningen: Padt 6; Leal 6, Itakura 6, Van Hintum 6, Gudmundsson 6,5 (86. Slor -); Lundqvist 7,5, Da Cruz 6,5 (70. Schreck -), D. van Kaam 6,5; Suslov 6,5 (70. Te Wierik -), Strand Larsen 6,5 (86. Dallinga -) El Hankouri 6 (70. J. van Kaam -).

ADO Den Haag: ADO Den Haag: Koopmans 4; Van Ewijk 6,5 (38. Ould-Chikh 5), Del Fabro 4,5, Kemper 5 (73. Pinas-), Familia-Castillo 5,5; Vejinovic 4,5, Bourard 5,5 (54. Catic 5,5), Goossens 6,5 (73. Gomelt -); Ratiu 4, Kramer 4,5 (73. Karelis -), Besuijen 6.

Scheidsrechter Dieperink: 6

Man of the match: Met de eerste rake vrije trap voor FC Groningen sinds eind 2017 bezegelde Ramon Lundqvist een fraaie optreden tegen ADO Den Haag waartegen hij weer eens een kans kreeg na blessures van belangrijke spelers bij de club.

AZ – FC Utrecht 0-1

AZ: Bizot 6; Sugawara 5, Hatzidiakos 4 (80. Letschert -), Martins Indi 6 (73. Clasie -), Wijndal 5,5; Midtsjø 6, Stengs 5, Koopmeiners 6; Gudmundsson 5 (72. Aboukhlal -), Boadu 5, Karlsson 5 (71. Reijnders -).

FC Utrecht: Oelschlägel 7; Ter Avest 6 (60. Van der Maarel 6), St. Jago 6,5, Janssen 7, Warmerdam 7; Kerk 5,5 (89. Hilterman -), Boussaid 6,5 (83. Sylla -), Maher 6,5, Van Overeem 7 (83. Hoogma -), Ramselaar 6,5; (60. Emanuelson 6), Van de Streek 7.

Scheidsrechter Higler: 6

Man of the match: Sander van de Streek besliste met een fraai afstandsschot de wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht en was mede verantwoordelijk voor het hechte collectief dat ervoor zorgde dat de thuisploeg niet aan voetballen toekwam.

RKC – Fortuna Sittard 1-2

RKC: Lamprou 6; Bakari 6,5, Meulensteen 6, Touba 5 (87. Mulder -), Quasten 5,5 (63. Lutonda -); Azhil 5,5, Oosting 5,5 (75. Damascan -), Tahiri 6; Van der Venne 5,5 (63. Sow -), Stokkers 5 (63. Min -), Daneels 7.

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Rota 5,5, Tirpan 6, Angha 6, Cox 6; Semedo 6, Tekie 6,5, Rienstra 6, Hansson 5,5 (85. George -) ; Seuntjens 6,5 (85. Smeets -), Flemming 5,5.

Scheidsrechter Gerrets: 5,5

Man of the match: De vele keren dat RKC pogingen ondernam om het doel van Fortuna Sittard onder vuur te nemen verliepen via Lennerd Daneels die zelf regelmatig ballen veroverde en gevaarlijk was met een goed schot.

VVV – Vitesse 4-1

VVV: Kirschbaum 6,5; Pachonik 6, Gelmi 7, Da Graca 7, Guwara 6; Donis 6 (52. Swinkels 6), Post 7, Linthorst 6; Machach 7,5 (78. Hunte -), Giakoumakis 9,5 (82. Arias -), V. van Crooij 7.

Vitesse: Pasveer 5; Doekhi 5, Bazoer 5, Rasmussen 5; Dasa 5, Bruns 5 (46. Touré 6), Tannane 5, Bero 5,5 (46. Broja 5,5), Wittek 5; Darfalou 5, Openda 4 (85. Ohio -).

Scheidsrechter Lindhout: 6

Man of the match: Fenomeen Georgios Giakoumakis nam met vier treffers alvast een voorschot op de topscorerstitel van de eredivisie. Ook de hechte defensie van hoogvlieger Vitesse was geen partij voor hem.

Heerenveen – Feyenoord 3-0

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 7 (81. Akujobi -), Dresevic 6,5, Bochniewicz 7, Kaib 6,5; Kongolo 6,5, J. Veerman 8, De Jong 6,5 (65. Van Hecke -), Halilovic 7 (87. Woudenberg -); H. Veerman 6,5, Van Bergen 7 (72. Nygren -)

Feyenoord: Marsman 6; Geertruida 5, Spajic 5 (46. Botteghin 5), Senesi 5, Malacia 5,5; Toornstra 5, Fer 5 (62. Pratto -), Diemers 5; Berghuis 5, Jørgensen 4, Sinisterra 5 (62. Linssen -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5

Man of the match: Op het nieuwe viermansmiddenveld van Heerenveen benaderde Joey Veerman zijn vorm van begin dit seizoen weer. Hij scoorde de belangrijke openingstreffer.

Sparta – FC Twente 0-0

Sparta: Okoye 6; Abels 5,5, Beugelsdijk 6, Heylen 6,5, Pinto 6,5; Harroui 6, Auassar 6 (79. L. Duarte), Smeets 5,5 (80. Burger -), D. Duarte 5,5 (74. Mijnans -); Engels 5 (65. Gravenberch -), Thy 5,5.

FC Twente: Drommel 6,5; Ebuehi 6,5, Pierie 6, Dumic 6, Smal 5; Roemeratoe 5,5, Zerrouki 6,5, Ilic 5 (89. Bosch) ; Narsingh 5 (73. Abass -), Danilo 5, Menig 5 (89. Van Leeuwen -)

Scheidsrechter Van de Graaf: 6

Man of the match: Ramiz Zerrouki is al enkele weken een belangrijke kracht op het middenveld van FC Twente.

Ajax – Willem II 3-1

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6 (82. Brobbey -), Timber 6,5 (71. Schuurs -), Blind 6, Tagliafico 6 (71. Martinez -); Alvarez 6, Gravenberch 6; Antony 6 (75. Neres -), Klaassen 5,5, Promes 5,5 (46. Tadic 5,5); Haller 5,5.

Willem II: Brondeel 7,5; Owusu 6,5, Heerkens 6,5, Peters 6,5 (88. Van der Heijden -), Köhn 6; Nunnely 5,5 (84. Trésor -), Spieringhs 6,5 (84. Selahi -), Llonch 6.5, Köhlert: 6; Pavlidis 7, Wriedt: 6,5.

Scheidsrechter Mulder: 6

Man of the match: Brian Brobbey had 55 seconden nodig om als invaller voor de voor Ajax bevrijdende 2-1 te zorgen.

