Uitvak in NEC-stadion na bijna half jaar weer klaar voor gebruik

Het onderste betonnen tribunedeel van dat vak zakte op 17 oktober direct na de verloren derby tegen Vitesse (0-1) in, onder het gewicht van de hossende fans uit Arnhem. NEC heeft daarna een groot deel van de tribunes in het Goffert-stadion laten verstevigen.

De werkzaamheden aan het uitvak achter één van de doelen zijn bijna afgerond. Vrijdag volgt dan een laatste veiligheidscheck, waarna een definitief besluit wordt genomen over het toelaten van bezoekers. FC Twente heeft in de voorverkoop alle 420 beschikbare kaarten verkocht. De fans van de nummer 5 van de Eredivisie weten echter pas vrijdag aan het einde van de middag of ze een dag later welkom zijn in Nijmegen.