Uitslagen en programma play-offs voor promotie: Heracles naar Excelsior

Willem II degradeert ondanks ruime overwin­ning naar de Keuken Kampioen Divisie

Willem II deed alles wat het kon vandaag door een zeer zwak FC Utrecht te verslaan in een uiterst sfeervol Koning Willem II Stadion: 3-0. Al dat enthousiasme draaide tijdens de wedstrijd en afloop uit in verdriet, omdat concurrenten Fortuna Sittard en Sparta óók wonnen. Willem II is na PEC Zwolle de tweede degradant van dit seizoen.

16:44