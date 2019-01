Uitjoelen van de fysiektrainer bij De Graafschap

Als Henk de Jong voorafgaand aan de middagtraining de lobby van het Torremirona-resort in het Spaanse Navata instapt, wrijft hij zich stevig in de handen. ,,We gaan de boys even lekker aan het werk zetten’’, zegt de trainer van De Graafschap.



Na de pittige ochtendsessie staat er nu een shuttle run test op het programma. Het is de zoveelste loopoefening van de week. De spelers van de Doetinchemse club kunnen fysiektrainer Tom Patricola haast niet meer zien of luchten. Eerder op de dag laat hij de selectie al verplicht vijf minuten in het buitenzwembad zitten. Goed voor het herstel van de spieren, maar aan het gekrijs en gegil te horen laat de temperatuur van het water (6 graden) te wensen over.



De voetballers overwegen ondertussen om geld in te zamelen voor een vliegticket, zodat Patricola voortijdig op het vliegtuig naar Nederland gezet kan worden. Maar er is geen ontkomen aan: de conditietest staat op het programma. Youssef El Jebli komt als beste loper uit de bus.