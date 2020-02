Uithaal Berghuis verkozen tot doelpunt van de week

video El Allouchi over zijn pracht­goals tegen Jong Ajax: ‘De tweede was het mooist’

9:00 Mounir El Allouchi was maandagavond tegen Jong Ajax de grote man met twee weergaloze treffers (2-4). ,,Ik denk dat de tweede het mooist was. De eerste was ook mooi, maar de tweede was moeilijker”, verkoos de middenvelder zijn schot van grote afstand boven zijn halve omhaal.