Uitgebluste Vivianne Miedema na onrustig EK met Oranje Leeuwinnen: 'Ik heb mij heel slecht gevoeld’

MET VIDEO Oranje Leeuwinnen uitgescha­keld op EK na rake strafschop Frankrijk in verlenging

De Europees kampioen van 2017 wordt definitief onttroond. Dankzij machtige optredens van keeper Daphne van Domselaar en verdediger Stefanie van der Gragt hield Oranje het heel lang vol in de kwartfinale van het EK tegen een veel beter, onzorgvuldig Frankrijk. Een rake strafschop in de verlenging was de ploeg van bondscoach Mark Parsons te machtig: 1-0. Met de kansenverhouding van 33-9 (13-1 op doel) was Frankrijk de verdiende winnaar in Rotherham.

3:53