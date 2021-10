Uitfluiten Steven Berghuis zegt iets over diepe band die fans kunnen voelen bij een voetbalclub

Nederland-Gibraltar was een minuut of twintig oud, toen ik een app’je kreeg van een voetbalvriend. Hij is voor Feyenoord, dat moet ik er meteen bij vertellen, maar desondanks reken ik hem tot het weldenkende deel van de mensheid. (Een beetje flauw, dat ‘desondanks’. Het floepte uit mijn toetsenbord)