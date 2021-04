Uitblinker Pasveer alsnog gepasseerd: ‘Te weinig onze wil opgelegd’

SamenvattingRemko Pasveer baalt van de late nederlaag tegen Ajax in de finale van de KNVB beker. David Neres passeerde de uitstekend keepende captain pas in de 92ste minuut. Pasveer sprak echter over een verdiende nederlaag.

,,Ik denk dat Ajax in bepaalde fases wat slimmer en fitter was’’, aldus Pasveer voor de camera van ESPN. ,,Je weet dat je tegen een heel moeilijke tegenstander speelt, dus moesten we er veel energie insteken om onze wil op te leggen. Dat hebben we vanavond te weinig gedaan, dus ik denk dat zij verdiend hebben gewonnen’’, was de routinier eerlijk.

De teleurstelling in de selectie was volgens Pasveer groot. ,,Zeker omdat de focus er bij ons al heel de week op lag. Gelukkig hebben we de vierde plaats nog, dus moeten we daar vol voor gaan strijden.’’ Vitesse is samen met Feyenoord verwikkeld in een strijd om de vierde plaats. Komend weekend gaan de Arnhemmers op bezoek in Rotterdam.

Letsch

Thomas Letsch baalde van de manier waarop hij met Vitesse de bekerfinale van Ajax verloor (1-2). ,,Als je in blessuretijd nog een doelpunt tegen krijgt, dan is dat heel zuur”, zei hij over de winnende treffer van David Neres. “Ik dacht al aan een verlenging.”

,,Ik vond dat we in de tweede helft geen hoog niveau haalden”, zei Letsch. ,,Maar dat hoeft ook niet. Het was een vechtwedstrijd, alleen de uitslag telde. Ajax had de betere kansen, maar in een verlenging was alles mogelijk geweest. Ajax is donderdag nog heel diep gegaan in Rome. Die zaten niet op een verlenging te wachten.”

,,We leken ook op weg naar een verlenging”, zei Letsch. ,,Want in de slotfase van de tweede helft kreeg Ajax niet veel kansen meer. Maar we maakten een fout”, zei hij over de rode kaart na de harde overtreding van Jacob Rasmussen op Antony, waardoor Vitesse met 10 man verder moest. ,,En dan zie je dat Ajax een brede selectie heeft”, zei Letsch. ,,Zij brengen nog even een aanvaller als Neres die ook nog scoort.”

Volledig scherm Remko Pasveer. © ANP