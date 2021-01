Uitblinker Midtsjø neemt AZ bij de hand: ‘Hij laat onnavolgbare dingen zien en kan nog veel beter’

Midtsjø zocht in het begin van het seizoen nog naar zijn vorm. In de belangrijke kwalificatiewedstrijd voor de Champions League tegen Dynamo Kiev verloor hij op een cruciale plek op het veld de bal. Die fout bleef lang in het hoofd van de Noor doormalen. ,,Ik heb het regelmatig met hem over dat soort momenten gehad”, zei Jansen dinsdagmiddag. ,,Het gaat dan over het risico wat hij in zijn spel legt. Daarover sparren we veel. Het is ook een kracht van hem want hij doet het op plekken waar de tegenstander het niet verwacht. Je moet hem zeker niet afremmen maar als het een of twee keer is mislukt, is het misschien geen goed idee om het snel daarna nog een keer te doen.”