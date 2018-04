Uitblinker Matavz strooit zout in wonden FC Twente

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Vitesse-spits Tim Matavz kreeg in de voorlaatste speeldag van dit seizoen het hoogste rapportcijfer. Mede door twee treffers van de Sloveen werd FC Twente richting de Jupiler League gedwongen. Het leverde Matavz een 8 op.

Door Armon Veeneman



De prestatie van sc Heerenveen-middenvelder Yuki Kobayashi tegen NAC Breda was dramatisch te noemen: de Japanner kreeg een 3,5.Alle rapportcijfers van speelronde 33 vindt u hieronder in een overzicht.

Ajax – AZ 3-0

Ajax: Onana 6; Mazraoui 7 (89. Ekkelenkamp -), De Ligt 7, Wöber 5, Tagliafico 6,5; Ziyech 7, Schöne 6, Van de Beek 6,5; Neres 6 (89. Kristensen -), Huntelaar 5 (65. Dolberg -), Kluivert 6,5.

AZ: Bizot 5,5; Svensson 6, Vlaar 5 (79. Van Overeem -), Hatzidiakos 5, Ouwejan – (25. Wijndal 6); Midtsjø 6, Til 5, Koopmeiners 6; Jahanbakhsh 6, Druijf 5 (64. Bel Hassani -), Seuntjens 6.

Arbiter: Gözübüyük 7

Man of the Match: Of het de laatste wedstrijd voor Ajax was in de Amsterdam ArenA van Hakim Ziyech? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Feit was wel dat de Marokkaans international ook tegen AZ weer uitblonk. Met een pass op David Neres leidde Ziyech de 3-0 in. Zo werd hij de eerste Ajax-speler met minstens veertien assists sinds Christian Eriksen in 2012/2013.

Volledig scherm Hakim Ziyech werd in vermoedelijk zijn laatste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena als Ajacied verkozen tot Ajacied van het jaar. Matthijs de Ligt werd talent van het jaar. © ANP Pro Shots

Feyenoord – Sparta Rotterdam 3-1

Feyenoord: Bijlow 7; Diks 6 (76. Nieuwkoop -), Botteghin 5,5, Van der Heijden 5,5, Haps 6; El Ahmadi 7,5, Van Persie 6,5, Vilhena 6; Berghuis 7, Jørgensen 6, Boëtius 6 (76. Toornstra -)

Sparta Rotterdam: Huth 6; Holst 6, Fischer 5.5, Vriends 5,5, Floranus 6; Duarte 6.5, Muhren 6, Sanusi 6, Verhaar 5 (72. Alhaft -); Friday 6.5, Spierings 5 (72. Dos Santos -)

Arbiter: Higler 5,5

Man of the Match: Met twee doelpunten bracht Steven Berghuis zijn totaal op zestien dit seizoen. De buitenspeler is zodoende nog altijd in de race om topscorer van de eredivisie te worden. Berghuis heeft bovendien nu even vaak gescoord als dat zijn vader Frank deed in Nederlands hoogste divisie: 45 keer. Steven Berghuis had daar overigens veertig wedstrijden minder voor nodig.

Volledig scherm Steven Berghuis viert zijn goal. © ANP Pro Shots

Vitesse – FC Twente 5-0

Vitesse: Houwen 6; Karavaev 7, Kashia 7, Miazga 6 (79. Van der Werff -), Büttner 6,5; Serero 7,5, Mount 7,5, Foor 6,5 (74. Bruns -); Beerens - (24. Van Bergen 7), Matavz 8, Linssen 7,5.

FC Twente: Drommel 4; Van der Lely 4, Bijen 4, Thesker 4, Cuevas 4 (69. Boere -), Maria 4 (72. R. Jensen -); Holla 4, Maher 4, Van der Heyden 4 (54. El Hamdaoui 4); Tighadouini 4. Assaidi 4.

Arbiter: Kamphuis 6,5

Man of the Match: Met de 2-0 deelde Tim Matavz de nekslag uit aan FC Twente. De vijfde treffer van de middag in GelreDome kwam ook op naam van de Sloveense spits, die zo nog wat extra zout in de wonden strooide van de degradant. Matavz bracht zijn seizoenstotaal op dertien. Zijn meest productieve jaar in de eredivisie sinds 2011-2012, toen hij veertien doelpunten maakte voor FC Groningen en PSV.

Volledig scherm Tim Matavz scoort de 2-0. © ANP Pro Shots

VVV-Venlo – Roda JC 1-4

VVV-Venlo: Unnerstall 5; Rutten 6, Promes 5,5 (61. Riis Jakobsen -), Röseler 5,5, Labylle 5; Van Crooij 5 (46. Van Bruggen 5, 87. Korkmaz -), Leemans 5, Seuntjens 5, Dekker 5; Thy 5,5, Hunte 6.

Roda JC: Jurjus 6; Kum 6, Banggaard 6, Auassar 6,5, Vansteenkiste 6,5 (88. Van Peppen -); Gnjatic 6,5, Ndenge 6, Rosheuvel 5,5, Gustafson 6, Avdijaj 5,5 (75. Engels -); Schahin 6 (81. Vancamp -).

Arbiter: Makkelie 7

Man of the Match: Uit de statistieken van Opta blijkt dat Roda JC-verdedigers niet vaak betrokken zijn bij doelpunten, maar Jannes Vansteenkiste bewees vandaag het tegendeel. Met een doelpunt en een assist droeg hij bij aan de 1-4 overwinning in de Limburgse derby.

Volledig scherm Jannes Vansteenkiste in duel met Lennart Thy. © ANP Pro Shots

NAC Breda – sc Heerenveen 3-0

NAC Breda: Bertrams 7; Sporkslede 7, Koch 7, Marí 7, Angeliño 7; Nijholt 7, Verschueren 7, Fernandes 7, García 7,5; El Allouchi 7, Te Vrede 7.

sc Heerenveen: Hansen 5; Dumfries 5, Høegh 4,5, Bulthuis 5,5, Pierie - (23. Woudenberg 5); Kobayashi 3,5, Van Amersfoort 4,5, Thorsby 5; Rojas 4, Ghoochannejhad 4 (67. Veerman -), Zeneli 4,5 (75. Schmidt -).

Arbiter: Nijhuis 6,5

Man of the Match: NAC Breda verloor vier keer in de laatste vijf wedstrijden, maar wist Heerenveen ruim op zij te zetten. Manu Garcia nam zijn ploeg bij de hand en heerste op het middenveld van NAC. De huurling van Manchester City kreeg daar een welverdiende 7,5 voor.

Volledig scherm Manu Garcia in duel met Kik Pirie. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Willem II 0-1

PEC Zwolle: Boer 5; Ehizibue 6,5, Marcellis 6,5, Sandler 6,5, Van Polen 6; Thomas 6,5 (36. Bakker 6), Dekker 5,5 (72. Freire -), Saymak 5,5; Namli 6,5, Parzyszek 6 (60. Menig -), Mokhtar 6,5.

Willem II: Wellenreuther 7; Heerkens - (50. Dankerlui -), Lachman 6,5, Wijnaldum 6,5, Tsimikas 5,5; Chirivella 6,5, Lieftink 7, Enoh 5,5 (79. Kristinsson), Haye 5; Sol 5, Croux 5 (56. Azzaoui 6,5).

Arbiter: Dieperink 6,5

Man of the Match: Timo Wellenreuther verrichtte tegen PEC Zwolle maar liefst acht reddingen. Alleen zijn concurrent Mattijs Branderhorst moest dit seizoen (tegen Ajax) zo vaak een doelpunt zien te voorkomen in de eredivisie.

Volledig scherm Philippe Sandler, in duel met Elmo Lieftink. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – PSV 3-3

ADO Den Haag: Groothuizen 7; Goppel 6, Beugelsdijk 6,5, Kanon 6, Meijers 6,5; Immers 7, Bakker 7, El Khayati 6,5 (82. Gorter -); Becker 6,5, Johnsen 7,5 (76. Hooi -), Falkenburg 6 (71. Lorenzen -).

PSV: Room 5,5; Arias 6,5, Schwaab 6,5, Isimat 5,5, Brenet 6; Rosario 6, Pereiro 7,5, Hendrix 6,5; Gudmundsson 5, Lozano - (19. Malen 6,5), Bergwijn 5,5.

Arbiter: Van Boekel 6

Man of the Match: Gastón Pereiro staat bekend om zijn hoge rendement en liet dat ook tegen ADO Den Haag weer zien. Als eerste eredivisiespeler ooit was de Uruguayaan betrokken bij drie doelpunten (twee doelpunten, één assist) van zijn ploeg.

Volledig scherm Arias baalt na een goal van ADO Den Haag. © ANP Pro Shots

Heracles Almelo – FC Utrecht 2-2

Heracles Almelo: Castro 6.5, Breukers 6, Droste 6.5, Pröpper 6.5, Van Hintum 6, Leemhuis 6 (59. Jakubiak 6), Monteiro 6.5, Niemeijer 6.5 (90. Osman -), Kuwas 6.5 (79. Gladon -), Navratil 6.5, Peterson 6.

FC Utrecht: Jensen 5,5; Klaiber 5,5, Dumic 5, Janssen 6, Van der Maarel 6; Klich 6,5, Strieder 6 (65. Kali -), Emanuelson 6 (81. Sow -), Van de Streek 6,5; Kerk 6, Dessers 5 (65. Görtler -).

Arbiter: Blom 6,5

Man of the Match: Sander van de Streek is wel vaker de beste man aan FC Utrecht-zijde dit seizoen. Ook tegen Heracles Almelo stichtte de van Cambuur overgekomen middenvelder weer gevaar. Van de Streek maakte de aansluitingstreffer en heeft zo zeven doelpunten gemaakt in de laatste tien competitiewedstrijden.

Volledig scherm Cyriel Dessers wordt belaagd door Wout Droste en Jaroslav Navratil. © ANP Pro Shots

FC Groningen – Excelsior 4-0

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 6, Te Wierik 6,5, Memisevic 7 (66. Larsen -), Absalem 6; Van de Looi 6,5, Drost 6 (57. Van Nieff 6), Bacuna 7,5 (75. Breij -), Doan 6,5; Van Weert 7, Hrustic 6,5.

Excelsior: Kristinsson 4,5; Karami 5, Mattheij 4,5, Faes 6, Massop - (25. Fortes 5); Koolwijk 5 (63. García -), Faik 5 (63. Haspolat -), Messaoud 5; Elbers 5, Van Duinen 5, Bruins 5.

Arbiter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the Match: Juninho Bacuna solliciteert door zijn goede optredens van de laatste weken naar een stap hogerop. Ook tegen Excelsior was de middenvelder weer van grote waarde. Bacuna creëerde vijf kansen voor FC Groningen, het meeste voor een speler van de Noorderlingen dit seizoen.