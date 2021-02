Uitblinker Klaassen in zijn nopjes: ‘Zeker gezien de uitslag van PSV’

SamenvattingDavy Klaassen kijkt met een goed gevoel terug op het gewonnen uitduel met Heracles Almelo. Door de 2-0 zege heeft Ajax de leiding in de eredivisie nog steviger in handen genomen. ,,We speelden niet onze beste wedstrijd, maar kunnen tevreden zijn.”

Klaassen brak in Almelo de ban op aangeven van Sébastien Haller en leverde in de slotfase een assist op Haller. De 27-jarige middenvelder was wederom van grote waarde voor Ajax. ,,Spelen in deze omstandigheden was best heftig”, doelde Klaassen op het koude winterweer. ,,Zeker op zo’n veld en tegen een moeilijke tegenstander.” Ook moesten de spelers lang wachten op een VAR-beslissing, al kijkt Klaassen daar niet meer van op. ,,Ik begreep dat ze heel veel moesten checken. Dan duurt het gewoon een paar minuten, dat is niet nieuw.”

Door de overwinning profiteert Ajax optimaal van het puntenverlies van PSV eerder vandaag. De Amsterdammers hebben nu een voorsprong van zes punten op de belangrijkste concurrent in de strijd om de landstitel. ,,Als we kampioen willen worden dan kunnen we deze wedstrijd niet laten schieten. Zeker gezien de uitslag van PSV. Dat besef is er wel bij ons.”

‘Beste man van de avond’

Ook Haller sprak na afloop van een goed resultaat. De 26-jarige spits was direct betrokken bij acht doelpunten in zijn eerste acht officiële duels voor Ajax. ,,Ik voel me goed, al kan ik nog beter. Dan praten we over details. Daar werken we ook aan als team.” Trainer Erik ten Hag was blij met die woorden. ,,Dat is goed om te weten. Daar kunnen wij alleen maar van profiteren. Voor mij was hij de beste man van de avond.”

Volgende week donderdag kan Ten Hag voor het uitduel met Lille echter geen beroep doen op Haller, die vanwege een administratieve fout ontbreek in de Europa League-selectie van Ajax. Haller: ,,Als ik naar de wedstrijd ga kijken, zal het wel raar zijn. Maar ik ga die week gebruiken om aan mezelf te werken.” Ook Ten Hag had zijn spits er natuurlijk liever bij gehad. ,,Maar we beschikken binnen deze selectie al over de oplossing. Daarmee hebben we in het verleden ook goede resultaten behaald.”

