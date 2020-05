UEFA stelt clubs gerust: ‘Europese tickets op gebruikelijke manier verdeeld’

Her en der werd op basis van het interview van Ceferin de conclusie getrokken dat clubs uit afgebroken competities (onder meer in Nederland, Frankrijk en België) niet meer rechtstreeks toegang krijgen tot de Champions League en Europa League. Ajax koerst als nummer 1 van de eredivisie af op een plek in de groepsfase van de Champions League, Feyenoord is als nummer 3 zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. AZ speelt sowieso voorronde Champions League, PSV en Willem II in de voorrondes van de Europa League.