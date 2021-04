Twijfelachtig record voor ADO Den Haag: recordaantal spelers in een seizoen

De teller kwam vandaag op 37 spelers. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht maakten rechtsback Cain Seedorf (21), linksbuiten Xander Severina (19) en verdediger Silvinho Esajas (18) hun debuut in de eredivisie. PSV gebruikte dit seizoen ook al 34 spelers, maar ADO heeft er nu weer drie meer gebruikt.



Het record was in handen van FC Utrecht, dat in het seizoen 2014/2015 gebruik maakte van 36 verschillende spelers. Bij ADO hebben selectiespelers Yahya Boussakou, Maarten Rieder en Robert Zwinkels dit seizoen nog geen minuten gemaakt, dus het record kan nog worden verhoogd richting de veertig spelers.



Bekijk hier de samenvatting van ADO - FC Utrecht (Premium)