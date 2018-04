Twentse land beeft voor de klap

Door Leon ten Voorde De kampioen van 2010 moet aan de andere kant van de wereld nog een illegale livestream opzoeken. Wout Brama, voetballer in Australië, wil geen minuut missen van de wedstrijd tegen Vitesse. Ook al is het dan middernacht bij hem. ,,Hoewel we het met z'n allen al weken zien aankomen, blijft het een onwerkelijk gevoel als FC Twente degradeert'', zegt hij. ,,Ik vind het ronduit pijnlijk dat de sportieve prestaties geen afspiegeling zijn van de status van Twente, als een van de grootste clubs van het land.''

Twente doet er, ondanks de belabberde prestaties, nog altijd toe. Dat blijkt wel op de laatste openbare training voor het duel met Vitesse. Maar liefst zeven cameraploegen zijn naar het bevende Twentse land gekomen om de gevoelstemperatuur te meten. Nu de landstitel is vergeven kijkt heel voetbalminnend Nederland naar de stuiptrekkingen van het bolwerk uit het oosten. ,,Als een club als Twente laatste staat, is het logisch dat iedereen alles van ons wil weten'', zegt de jonge doelman Joël Drommel. De toegestroomde supporters kijken zwijgend naar de training. ,,Of ik nog vertrouwen heb? Vertrouwen niet, hoop wel'', zegt een fan. De 37-jarige Marco Krabbe, die pal tegenover het trainingscomplex woont, heeft volgens eigen zeggen al 33 jaar een seizoenkaart van de club.

,,Ik slaap de hele week al slecht, ik word gek van de spanning'', zegt hij. ,,Ik hoop zondag op een Bryan Ruizje, oftewel een doelpunt in de laatste minuut. Want als we na 70 minuten al met 2-0 voorstaan, kunnen de andere clubs het alsnog op een akkoordje gooien.'' Dat het mogelijk misgaat bij Vitesse, is voor hem een extra pijnpunt. ,,Alles aan die club is nep.''



De trainer, de spelers: ze hebben voor de camera allemaal hetzelfde verhaal. Dat het moeilijk wordt, erkennen ze stuk voor stuk. ,,Maar zo lang er nog een kans is, gaan we er voor.'' Marino Pusic, de trainer, zegt het. En Oussama Assaidi, Danny Holla, Stefan Thesker, Jeroen van der Lely, Jöel Drommel zeggen het ook. ,,We moeten schijt hebben aan alles, niet teruglopen, erop knallen en het zelf afdwingen'', zegt Drommel, die in tegenstelling tot de supporters rustig blijft. ,,Het klinkt misschien gek, maar eerlijk gezegd voel ik geen druk.''