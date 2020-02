Twee van vier afgelaste duels mogelijk komende week al ingehaald

,,Het is een mogelijkheid om Sparta - ADO en Emmen - Twente midweeks al te spelen, maar we zijn daarbij wel afhankelijk van de politie en de autoriteiten”, zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB.

Komende week staan de kwartfinales van het bekertoernooi op het programma. AZ ontvangt woensdag NAC Breda en Ajax speelt uit tegen Vitesse. Een dag later komen FC Utrecht (uit tegen Go Ahead Eagles) en Feyenoord (tegen sc Heerenveen) in actie. Het wordt voor de KNVB een flinke uitdaging om een nieuwe datum te vinden voor de competitieduels Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord, omdat de clubs uit Amsterdam en Alkmaar ook nog actief zijn in de Europa League.