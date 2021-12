Twee primeurs voor Kenneth Taylor bij Ajax: ‘Er is veel concurrentie, maar dat maakt je ook beter’

Kenneth Taylor (19) beleefde woensdag twee primeurs in de hoofdmacht van Ajax. Voor het eerst maakte de linksbenige middenvelder de negentig minuten vol en bovendien schoof hij zijn eerste treffer binnen. En nu? Wachten op een basisplaats. ,,Dat is best lastig, want ik ben een ongeduldige jongen.”

,,Ik had het liefste de dubbele cijfers gehaald, maar daarvoor hebben we ook teveel kansen gemist. Dan is 4-0 best mager”, aldus Taylor, die op aangeven van Devyne Rensch zelf binnen tien minuten nog de score opende tegen derdedivisionist Barendrecht.

Daarmee had de spelmaker zijn eerste treffer voor het eerste elftal van Ajax te pakken. Al een jaar maakt hij deel uit van de selectie. Vorig seizoen moest Taylor, veelal uitkomend voor Jong Ajax, genoegen nemen met drie invalbeurten. De voorbije maanden deed Ajax-trainer Erik ten Hag vaker een beroep op de goedlachse Alkmaarder.

,,Ik heb hier een jaartje op moeten wachten”, stelt Taylor. ,,Gelukkig mocht ik nu een keer negentig minuten spelen. Ik probeer gewoon mijn best te doen, zodat de trainer ziet dat ik het kan en dat hij me kan gebruiken in wedstrijden.”

De basisplaats van Taylor komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Wie Jong Ajax volgt, weet dat de beweeglijke linkspoot tot de uitblinkers behoort. Eerder deze maand liet Ajax-coach Erik ten Hag nog weten zeer te spreken te zijn over Taylor en de Deense belofte Victor Jensen. ,,Als je de jongens ziet die eraan komen, zoals Kenneth Taylor of Victor Jensen, die halen een heel hoog level en kloppen ook op de deur. Ze gaan op een goede manier de strijd aan met de gevestigde orde. Ze beseffen dat ze veel moeten spelen, en daarom doen ze ook vaak bij Jong Ajax mee”, legde Ten Hag uit.

Dat betekent niet dat Taylor binnen nu en een paar maanden een basisplaats tegemoet kan zien. Hij heeft met een moordende concurrentiestrijd te maken, waardoor zelfs Davy Klaassen en Mohammed Kudus veelvuldig plaatsnemen op de bank. Of dat moeilijk is voor Taylor? ,,Ik ben wel een ongeduldige jongen, dus dat is wel lastig. Je moet gewoon elke dag jezelf verbeteren dat is het belangrijkst. Er is inderdaad heel veel concurrentie, maar dat maakt je ook beter. Ik merk dat ook aan mezelf. Op de trainingen groei ik steeds meer.”

Taylor hoopt de stijgende lijn door te trekken en in 2022 te verrassen met een basisplaats. ,,Ik weet dat ik dat kan. Ik hoop dat ik daar de kansen voor krijg. Ik kom er wel dichterbij. De trainingen gaan top en de invalbeurten ook. Ik ben wel tevreden over de groei die ik doormaak.”

