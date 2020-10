Twee doelpunten Omarsson zorgen voor ruime bekerzege Excelsior

Vollgas in eredivisie: Vitesse-PS­V is ook duel tussen Duitse trainers Letsch en Schmidt

25 oktober De topper tussen Vitesse en PSV is vanmiddag ook de clash van trainers Thomas Letsch en Roger Schmidt. De leerling treft zo zijn meester uit de Red Bull-dynastie; Vollgasfussball in Gelredome. ,,PSV heeft vlak voor de transferdeadline wel even een ander kaliber spelers gehaald dan wij.’’