Twee derde van AD-lezers gelooft niet meer in kampioenschap Ajax

Aanvallende spelers voeren de boventoon in elftal van de week

8:18 Hoe aanvallender hoe beter was afgelopen weekeinde in de eredivisie het devies. De hoogste punten in het Elftal van de Week werden namelijk gescoord door de aanvallende spelers. Én door de man die zijn ploeg op de been hield met diverse prima reddingen: David Jensen van FC Utrecht. De keeper kreeg een 8 voor zijn optreden tegen Ajax.