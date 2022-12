Tussenstanden Keuken Kampioen Divisie | NAC keert tij volledig na rust in Brabantse derby bij Willem II

met video NAC slijpt de messen voor Willem II: ‘Onver­stoor­baar en in de vechthou­ding’

Over de opstelling wil Robert Molenaar in aanloop naar de burenruzie met Willem II niets, maar dan ook helemaal niets kwijt. Ook niet wie er linksback staat en zelfs niet wie er wel en niet fit genoeg zijn. De namen die het zondag in Tilburg moeten gaan doen voor NAC, houdt de trainer angstvallig geheim.

10 december