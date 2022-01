Tussenbalans Ajax: Alle ogen zijn meteen gericht op de thuisgekomen Brobbey

Verloopt het seizoen naar wens?

In de Champions League kon het niet beter met zes opeenvolgende poulezeges. In de eredivisie ligt dat wel ietsje anders. Ajax liep vijf keer tegen onnodig puntverlies aan en heeft daarmee het aantal verliespunten van vorig seizoen al bijna geëvenaard. Daardoor hervat de titelfavoriet dit weekend in Utrecht als nummer twee de eredivisie. Ajax zet in op een eindsprint zoals een jaar geleden, om PSV (volgende week al de tegenstander) zo snel mogelijk te achterhalen en ook Feyenoord onder zich te houden. Lukt dat niet, dan komen de tientallen miljoenen aan CL-gelden in het geding en is het seizoen mislukt.

Wordt het een spannende transferperiode?

De belangrijkste mutaties tekenen zich al af. David Neres verkast per direct voor 12 miljoen euro (dit kan oplopen naar 16 miljoen) naar Sjachtar Donetsk. Na Brian Brobbey mikt Ajax op nog een hereniging met een explosieve aanvaller: Steven Bergwijn. Daarvoor is het verschil tussen vraag en aanbod nu nog te groot. Het spel is op de wagen: waar Ajax schermt met meer opties, probeerde de Spurs-coach de prijs nog op te drijven. De verwachting is echter dat directeur Marc Overmars het doelwit binnen zal halen om Ten Hag van een extra troef te voorzien in de naderende driefrontenstrijd.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Nou, om te beginnen op Brobbey. Trainer en directeur hielden contact met de transfervrij naar Leipzig vertrokken spits, ook omdat ze bij Ajax in hem de ideale stand-in zagen voor Afrika Cup-ganger Sébastien Haller. In de toppers tegen FC Utrecht en PSV zijn de ogen dan ook meteen gericht op de gehuurde Brobbey, die tijdens het door coronagevallen afgebroken trainingskamp werd omarmd door teamgenoten. En daarna? In de knock-out-fase van de CL wacht Benfica. In zulke wedstrijden moet ook blijken of uitblinkers als Antony en Haller de sterke lijn kunnen doortrekken en daarmee geïnteresseerde topclubs tot actie aanzetten.

Prognose van de eindklassering: 1.