Tumor ontdekt bij Willem II-spits Fran Sol

,,We gaan het onderzoek met hoop, energie en vertrouwen tegemoet'', zei Sol op de website van Willem II. ,,Daarnaast hopen we dat iedereen onze familie en gezondheid respecteert en ons om die reden met rust wil laten. De steun die wij van de club krijgen is voor ons erg belangrijk. Daarvoor willen we graag iedereen van harte bedanken.''



Sol maakte gisteravond nog de winnende treffer in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-1). De 25-jarige Spanjaard scoorde dit seizoen in de eredivisie al zes keer, vorig jaar kwam hij tot tien doelpunten.



,,We zijn erg geschrokken van dit nieuws'', aldus algemeen directeur Berry van Gool van Willem II. ,,Wij wensen Fran en zijn familie uiteraard veel sterkte toe.''



Sol komt uit de jeugd van Real Madrid, maar een doorbraak bij de Spaanse grootmacht bleef uit. De aanvaller speelde wel in de hoofdmacht van Real Oviedo en Villarreal. De Spanjaard streek vorig jaar in Tilburg neer en zorgde er met zijn doelpunten voor dat Willem II uit de degradatiezone bleef.



Dit seizoen presteert de ploeg van trainer Erwin van de Looi moeizaam, maar de laatste twee competitieduels werden gewonnen. Vooral dankzij Sol, die twee keer scoorde tegen FC Twente (3-1) en de enige treffer maakte tegen FC Groningen (1-0). In het bekerduel met Heerenveen was hij wederom beslissend.