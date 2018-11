Trotse Van Dongen neemt revanche voor gemist EK

Ruim een jaar geleden stortte de wereld van Merel van Dongen even in, toen ze van bondscoach Sarina Wiegman te horen kreeg dat ze was gepasseerd voor het EK in eigen land. Thuis voor de tv zag ze haar ploeggenotes eeuwige roem vergaren. Van Dongen gaf echter niet op, bleef keer op keer naar Oranje komen terwijl haar uitzicht op speeltijd nihil was en werd daar op een mistige dinsdagavond in het Zwitserse stadje Schaffhausen voor beloond.

De verdedigster van Real Betis moest al vroeg invallen om de defensie weer op orde te brengen nadat Anouk Dekker met rood uit het veld was gestuurd en speelde vervolgens een vrijwel foutloze wedstrijd, waarin ze met de Nederlandse voetbalsters een ticket voor het WK veiligstelde.

,,Normaal gesproken is het heel spannend om op zo'n moment in te vallen. Maar nu was ik heel rustig'', vertelt de 25-jarige Amsterdamse in de catacomben van het LIPO Park. ,,Ik wist dat dit mogelijk was, ik was de back-up voor de verdediging. Zulke situaties gebeuren niet vaak, in principe houd je daar geen rekening mee. Maar ik wist nu dat alles kon gebeuren. En toen gebeurde het ook.″

Dekker werd al na zes minuten met rood uit het veld gestuurd voor het neerhalen van de doorgebroken Ramona Bachmann. Bondscoach Sarina Wiegman twijfelde niet en bracht al snel Van Dongen in het veld voor middenveldster Jill Roord, waarmee de achterste linie weer op orde was.

,,Ik had wel te doen met Jill, zij wachtte juist op zo'n kans. Grappig genoeg had ik voor de wedstrijd nog tegen haar gezegd: je bent nog zo jong, maar ga die ballen opeisen, pak de momenten dat je kan uitblinken. Ik vond het sneu voor Jill dat ik er voor haar in kwam, maar zo gaat dat soms in een teamsport. Jill kan op het WK gaan uitblinken.″

Van Dongen liep al snel tegen een gele kaart aan, ook na een overtreding op Bachmann, maar bleef verder soeverein overeind. ,,We hebben bijna niets weggegeven. Bachmann is goed, met haar dribbels en steekpasses, maar die vergelijkingen met Messi vind ik wel wat overdreven. Hoewel, ook Messi krijgt wel eens geen kans'', zegt Van Dongen lachend. ,,Ik ben trots op hoe wij het als team met tien man hebben opgepakt.″

De Nederlandse voetbalsters hielden makkelijk stand en kunnen zich nu gaan opmaken voor hun tweede WK. ,,We voelden de druk van heel Nederland om het in de play-offs af te maken. Het is een enorme opluchting dat het gelukt is. Deze wedstrijd heeft voor mij enorm veel betekenis. Het EK was voor mij ontzettend teleurstellend en daarna heb ik nooit meer de kans gehad om het te laten zien. Nu eindelijk wel.''