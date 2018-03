Trotse Koeman: Deze uitslag had ik ook niet verwacht

Bondscoach Ronald Koeman was vanavond blij verrast met de 0-3 zege van Oranje op Europees kampioen Portugal in het Stade de Genève in Zwitserland. ,,Nee, deze uitslag had ik ook niet verwacht," bekende hij na afloop.

Koeman debuteerde vrijdagavond met een 0-1 nederlaag tegen Engeland, waarna het cynisme rond Oranje al snel weer loskwam. Vanavond speelde het Nederlands elftal een uitstekende wedstrijd, zag ook Koeman. ,,Ik denk dat we vooral in de eerste helft uitstekend hebben gespeeld. We speelden heel gedisciplineerd. Daar hebben we hard op getraind en dan is het mooi om te zien als dat goed wordt uitgevoerd. We maakten drie goede goals voor de rust, maar ik vond het ook fijn dat Portugal nauwelijks kansen kreeg."

Koeman was vooral te spreken over zijn middenveld. ,,Davy Pröpper, Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum deden het heel goed. Er werd goed tussen de linies gespeeld, waardoor we constant een vrije man hadden. Nadat we al snel op voorsprong kwamen zag je ook dat de ploeg met meer vertrouwen ging spelen, maar natuurlijk ben ik ook wel een beetje verbaasd door deze uitslag tegen de Europees kampioen. Portugal dacht misschien: dat redden we wel. Na de rust zetten ze er ook een tandje bij. Portugal verliest niet graag. Als je zag hoe Ronaldo erbij liep. Die was duidelijk niet blij.''"

Koeman was ook zeer tevreden over Matthijs de Ligt (18), die opnieuw een ijzersterke wedstrijd speelde en zelfs twee assist gaf, bij de 0-2 (op Ryan Babel) en de 0-3 (op Virgil van Dijk). ,,Vrijdagavond tegen Engeland deed hij het verdedigend ook al heel goed, maar vanavond liet hij ook voetballend meer zien. Daar hebben we het met hem over gehad en vanavond liet hij meteen zien hoeveel potentie hij heeft. Het eerste fundament is nu gelegd, dat is fijn. Hier kunnen we mee verder."