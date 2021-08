Treurende Feyenoorders in Utrecht: ‘We waren gewoon niet goed genoeg’

,,Het was een lastige middag", zei Tyrell Malacia. ,,We waren gewoon niet goed genoeg. Je weet dat een wedstrijd bij Utrecht altijd lastig is. Na wat wisselingen kwamen we nog even in de strijd waar we eerder niet in wisten te komen, maar we waren heel slordig en dat mag niet.”

De back was bij twee strafschopmomenten betrokken. De eerste door arbiter Dennis Higler toegekende strafschop werd gecorrigeerd door de VAR, de tweede leverde Utrecht de 2-1 op. ,,Die eerste was geen penalty en die tweede volgens mij ook niet", aldus Malacia. Maar nadat hij de beelden had gezien: ,,Ik ben gewoon te laat. Ik weet niet of ik hem echt raak, maar de scheidsrechter geeft hem. Het is een zure middag.”

Malacia mag zich maandag bij het Nederlands elftal gaan melden. Daar gaat deze nederlaag geen rol meer spelen: ,,Ik sluit deze wedstrijd vandaag af en dan morgen naar Oranje. Dan kan ik me focussen op de trainingen met het Nederlands elftal. Daar wil ik me laten zien en wie weet wat er dan allemaal mogelijk is. Ik baal van deze nederlaag, maar natuurlijk heb ik daar zin in.”

,,Er werd een gevecht van gemaakt en daarin waren wij de mindere”, zei Feyenoord-middenvelder Guus Til. ,,Zij wonnen de duels. Dit is ontzettend zuur. We hoopten deze wedstrijd te winnen, want dan hadden we een heel goede start gehad. We zijn niet blij, maar het is niet anders.” Volledig scherm Guus Til heeft het aan de stok met Adam Maher. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,Het was echt de scherpte die ontbrak", vond Feyenoord-aanvoerder Jens Toornstra. De Rotterdammers gaven het duel in de fase kort voor rust en kort na de pauze uit handen. ,,Toen waren we het even kwijt. De dominantie van de laatste weken was er vandaag niet. Na de interlandbreak moeten we er weer staan. We hebben nu twee weken de tijd om hier met elkaar aan te werken.”

Quote Ik vond juist dat het team tot de laatste seconden bleef strijden Arne Slot

Volledig scherm Feyenoord-trainer Arne Slot. © Pro Shots / Marcel van Dorst Ook trainer Arne Slot vond de nederlaag terecht. ,,Dat wij aan het einde van de eerste helft op voorsprong kwamen, was zwaar tegen de verhouding in. Of we terug op aarde zijn? Nee, want we zijn nooit ergens anders geweest. Verliezen is altijd teleurstellend, maar we moeten niet vergeten dat we, mede door onze plaatsing voor de groepsfase van de Conference League, het seizoen oké begonnen zijn.”

De drie doelpunten van Utrecht kwamen voort uit standaardsituaties. “En dat kun je je niet veroorloven als je zelf niet goed speelt”, vond Slot, die het drukke programma van de laatste weken niet als excuus wilde gebruiken. “Het is niet zo dat wij vandaag daarom verloren hebben. Ik vond juist dat het team tot de laatste seconden bleef strijden. Dat lukt niet als de frisheid ontbreekt.”