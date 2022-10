Trefzekere Orkun Kökçü wijst Feyenoord de weg tegen FC Twente

Door Mikos Gouka



Of Orkun Kökçü kon spelen tegen FC Twente, daar was Arne Slot kort na de wedstrijd tegen FC Midtjylland (2-2) in Denemarken allerminst zeker van. De Turkse international had de wedstrijd in Herning vroegtijdig verlaten door een liesblessure, maar die bleek in de dagen die volgden niet zo ernstig dat er een streep door de ontmoeting met de ploeg van Ron Jans moest. En dat was maar goed ook, want Kökçü wees zijn ploeg kort voor rust met een bijzonder fraaie vrije trap de weg. Een onbezonnen actie van Cerny deed de rest.



Arne Slot besloot met een driemansdefensie tegen FC Twente te spelen, een experiment dat nog voor een halfuur gespeeld was alweer in de Rotterdamse prullenbak verdween. In die periode was Vaclac Cerny zo vaak doorgebroken over de linkerflank van Feyenoord dat het een wonder was dat het geen schade in de vorm van tegentreffers voor de Rotterdammers had opgeleverd.

Volledig scherm Vaclav Cerny krijgt rood. © ANP

Slot greep in en ging weer terug naar vier verdedigers. Hij liet de Pool Sebastian Szymanski in plaats van middenvelder als linkerspits spelen en Lutsharel Geertruida werd de meest defensieve pion op het middenveld. Vanaf dat moment was Feyenoord de ploeg die de controle had over de wedstrijd. Niet dat de Rotterdammers in de onrustige openingsfase niet al eens dreigend waren geweest. Quinten Timber stond zelfs helemaal alleen voor keeper Lars Unnerstall, maar de middenvelder van Feyenoord faalde in de afwerking. Zoals eerder Ricky van Wolfswinkel alleen voor keeper Justin Bijlow niet tot scoren kwam en later de Mexicaan Santiago Giménez ook al niet trefzeker was toen hij alleen richting Unnerstall mocht rennen.

De wedstrijd viel in de plooi kort voor rust. Orkun Kökçü schoot een vrije trap schitterend in de bovenhoek en niet veel later decimeerde arbiter Dennis Higler, terecht, de Twentste formatie. Vaclav Cerny zette zijn voet over de bal op het been van Javairô Dilrosun en dat betekende einde wedstrijd voor de Tsjech. Een achterstand en een rode kaart, FC Twente ging met gebogen hoofd richting het kleedlokaal in de rust.

Volledig scherm David Hancko gaat uit zijn na dak na de 2-0. © Pro Shots / Kay int Veen

Voor Feyenoord was het een droomscenario na de pittige wedstrijd in Herning tegen FC Midtjylland op donderdag. Slot had voor de kraker tegen FC Twente geen plek in de basiself ingeruimd voor Danilo en Marcos Lopez. En omdat Oussama Idrissi er door een pittige hamstringblessure er voorlopig ook niet bij is, waren dat nogal wat wijzigingen ten opzichte van de Europese ontmoeting in Denermarken. Tegen tien Tukkers moest Feyenoord in de zonnige Kuip na de rust de partij kunnen controleren. FC Twente-trainer Ron Jans haalde Michel Vlap en Mees Hilgers naar de kant om zijn ploeg in defensief opzicht te kunnen blijven organiseren.

Ricky van Wolfswinkel kreeg een behoorlijke kans op de 1-1, maar David Hancko redde met een sliding op tijd. Unnerstall zag Gimenez alleen voor hem verschijnen, maar wederom maakte de Mexicaan het karwei niet af. Dat deed Hancko wel, met het hoofd. Ruim voor tijd was FC Twente geklopt.

