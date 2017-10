Trefzekere Lozano zorgt voor unieke entree in eredivisie

Elke eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van de databureau's Gracenote en Opta.

Vitesse - PSV 2-4

• Vier tegengoals in een thuiswedstrijd is een zeldzaamheid voor Vitesse. De laatste keer dat dit gebeurde in competitieverband was op 19 februari 2012, toen met 1-4 werd verloren van FC Twente.



• PSV beleeft met 27 punten na tien speelronden de beste eredivisie-start deze eeuw en de beste sinds 1999/2000, toen de Eindhovenaren 28 punten hadden na tien duels.



• Hirving Lozano wordt een paar maanden na zijn komst in Eindhoven al op handen gedragen. Sterker nog: de Mexicaan is de eerste speler ooit die in zeven van zijn eerste acht eredivisieduels wist te scoren.

Volledig scherm Jurgen Locadia viert zijn doelpunt met coach Phillip Cocu van PSV. PSV wint met 4-2 van Vitesse. links Hirving Lozano. © ANP

FC Twente - Excelsior 1-3

Volledig scherm Excelsior-spelers Khalid Karami en Ali Messaoud vieren de 1-3 . © ANP Pro Shots • FC Twente is de favoriete tegenstander van Excelsior. De Rotterdammers pakten sinds de promotie naar de eredivisie veertien punten tegen de Tukkers, meer dan tegen elke andere ploeg.



• De wedstrijd begon nog zo hoopgevend voor FC Twente. De 1-0 van Tom Boere naar 66 seconden was zelfs de snelste goal tot nu toe van dit eredivisieseizoen.



• Excelsior won dit seizoen al vier keer en deed dat opvallend genoeg telkens op vreemde bodem. De Kralingers wonnen voor het eerst sinds 1983/84 minstens vier uitduels in één eredivisieseizoen (toen 5 uit 17) en dat terwijl het seizoen pas tien wedstrijden oud is.

Roda JC - Feyenoord 1-1

Volledig scherm Een van de vele reddingen van Roda-doelman Hidde Jurjus tegen Feyenoord. © ANP Pro Shots • Hidde Jurjus bleek een grote sta-in-de-weg voor Feyenoord. De doelman van Roda JC maakte acht reddingen, het hoogste aantal voor de keeper in een Eredivisieduel dit seizoen.



• Steven Berghuis slaagde er als enige Feyenoorder in om Jurjus te passeren. Met zijn zevende goal evenaarde hij in speelronde 10 al zijn totale doelpuntenproductie van het gehele vorige eredivisieseizoen.



• Feyenoord liet voor het eerst punten liggen in een Eredivisieduel na een 1-0 voorsprong sinds 21 februari 2016. Ook toen was Roda JC de tegenstander (1-1 in De Kuip).

Heracles Almelo - VVV-Venlo 3-0

Volledig scherm VVV Venlo-keeper Lars Unnerstall beleefde een ongelukkige avond in Almelo. © ANP Pro Shots • Heracles hield het doel schoon tegen VVV en behaalde daarmee als laatste eredivisieploeg eindelijk de eerste clean sheet van dit seizoen.



• De ongeslagen reeks van VVV in uitduels is na zes wedstrijden voorbij, de laatste keer dat de Venlonaren buitenshuis een eredivisieduel verloren was op 5 april 2013 bij Feyenoord (1-0)



• Scoren in de eredivisie wil dit seizoen maar niet lukken voor Lennart Thy. De Duitser raakte tegen Heracles al voor de vierde keer dit seizoen het houtwerk, vaker dan iedere andere speler.

Willem II - Ajax 1-3

Volledig scherm Ajax-speler Hakim Ziyech viert met Ajax speler Siem de Jong de 1-2 © Pro Shots • De nul houden tegen Ajax is voor Willem II al een eeuwigheid geleden. De Tilbrugers kregen in veertig eredivisieduels met Ajax op rij minimaal één tegentreffer, de laatste clean sheet van de Tilburgers tegen Ajax dateert van 14 januari 1996 (daarna 128 tegen).



• Als Lasse Schöne scoort, kan iedereen bij Ajax opgelucht ademhalen. De Amsterdammers verloren geen van de laatste 44 eredivisieduels waarin de Deen scoorde (W38, G6).



• Ajax-trainer Marcel Keizer zag dit seizoen al zes keer een invaller scoren, nu al een verdubbeling van het aantal treffers door invallers in het vorige Eredivisieseizoen (drie). Tegen Willem II bleek Siem de Jong, maker van de 1-2, de gouden wissel te zijn.

PEC Zwolle - ADO Den Haag 2-0

• Een unicum voor PEC Zwolle. De club won voor het eerst in de clubhistorie zes thuisduels in de eredivisie op rij.



• De ploeg van trainer John van 't Schip hield bovendien drie eredivisiewedstrijden op rij de nul, de vorige keer dat de Zwollenaren dit presteerden was in de periode januari-februari 1981



• Weinig dadendrang bij ADO in Zwolle. De Hagenaars kwamen voor het eerst sinds 1 november 2014 tot geen enkel schot op doel in een eredivisiewedstrijd (toen uit tegen PSV).

Volledig scherm ZWOLLE, MAC3PARK Stadion, 28-10-2017 , seizoen 2017 / 2018, eredivisie PEC Zwolle - ADO Den Haag.PEC Zwolle viert de 1-0 © Pro shota

Sparta Rotterdam - FC Groningen 2-1

Volledig scherm Sparta-speler Loris Brogno in duel met FC Groningen speler Ludovit Reis. © ANP Pro Shots • Uit de zestien eredivisieduels waarin FC Groningen onder Ernest Faber op een 1-0 achterstand kwam, hield de ploeg uiteindelijk slechts drie punten over (3 x gelijk, 13 x verlies).



• Ludovits Reis (17 jaar, 150 dagen) is de twee-na-jongste speler die scoorde voor FC Groningen in de eredivisie, na Richairo Zivkovic (16 jaar, 332 dagen) en Arjen Robben (17 jaar, 47 dagen).



• Mark Veenhoven was pas de derde Sparta-speler die als invaller direct rood pakte in een eredivisiewedstrijd, na Maikel Renfurm (tweemaal, in 1996 en 1998) en Cees Toet (in 2007).

FC Utrecht - NAC Breda 2-2

Volledig scherm FC Utrecht-speler Willem Janssen na het maken van de 1-0. © Pro shots • Utrecht raakte vier keer de paal of lat van NAC; de laatste keer dat een eredivisieploeg zo vaak het ‘houtwerk’ raakte was op 5 mei 2013 (toen sc Heerenveen tegen FC Utrecht, ook 4 keer).



• NAC Breda pakte voor het eerst sinds 28 februari 2015 een punt na een achterstand in de Eredivisie (toen op bezoek bij FC Twente, 1-1), tussen die duels kwam de ploeg uit Breda in tien eredivisieduels op achterstand en stapte telkens met lege handen van het veld.



• Door het doelpunt van Willem Janssen kunnen alle ploegen in de eredivisie zeggen dat ze dit seizoen tot minimaal één treffer uit een hoekschop zijn gekomen.

sc Heerenveen - AZ 1-2

• Een sombere statistiek voor Heerenveen. De Friezen verloren voor het eerst in de clubgeschiedenis vijftien eredivisiewedstrijden in een kalenderjaar.

• Eindelijk: Real Madrid-huurling Martin Ødegaard gaf de pass op Michel Vlap bij de 1-0 en was daarmee voor het eerst in 955 speelminuten in de eredivisie goed voor een goal of een assist.

• AZ weet het net makkelijk te vinden in uitduels. De club van John van den Brom heeft in de laatste zeventien uitduels in de eredivisie gescoord, een clubrecord.